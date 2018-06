Aachen.

Wollte man den Geräuschpegel im Weißen Saal als Gradmesser nehmen, dann konnte man feststellen, dass dieser Dialog offenbar sehr gut funktioniert. Gut zwei Dutzend Vertreterinnen und Vertreter ganz unterschiedlicher Religionsgemeinschaften in Aachen waren am Dienstag in angeregte Gespräche vertieft. Ins Rathaus waren sie gekommen, um gemeinsam mit Oberbürgermeister Marcel Phi­lipp vertraglich zu besiegeln, was sie bereits seit 13 Jahren tun: miteinander reden, gemeinsam Position beziehen, zusammen handeln.