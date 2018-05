Aachen - Mit Video: Der Regenguss in Aachen war kurz aber heftig

Aachen. Keller unter Wasser, überflutete Straßen und Stromausfälle: Kurz aber heftig ist am Dienstagnachmittag das Unwetter über die Stadt gezogen.

Wegen eines Wassereinbruchs in einer Trafostation in der Adalbertstraße ist zu einem Stromausfall mitten in der Stadt gekommen. Nach Mitteilung der Stawag waren die Haushalte und Geschäfte im Bereich Adalbertstraße zwischen C&A und Peterstraße sowie am Kaiserplatz, in der Aretzstraße und in der Scheibenstraße zwischen 15 und 15.30 Uhr ohne Strom. Die Geschäfte im Bereich der Adalbertstraße waren nach Auskunft von Stawag-Sprecherin die Angeli Bhattacharyya allerdings die ersten, die gegen 15.30 Uhr wieder mit Strom versorgt werden konnten.

Drei Arbeitskolonnen der Stawag waren wetterbedingt in der Stadt unterwegs, zunächst waren sie mit der Behebung des Stromausfalls beschäftigt, anschließend leisteten sie der Feuerwehr technische Unterstützung.

Wegen des starken Regens waren zeitgleich viele Straßen im gesamten Stadtgebiet überschwemmt.

So musste die Adenauerallee von circa 15.15 bis 15.30 Uhr in Höhe des Tierparks komplett gesperrt werden, weil der Kanal die Wassermassen nicht mehr fassen konnte. Erst als die Feuerwehr den Kanal öffnete, lief das Wasser wieder ab.

Land unter wurde zeitweise auch vom Kaiserplatz, vom Theaterplatz, von der Hotmannspief sowie von der Unterführung am Westbahnhof gemeldet. Studenten machten sich einen Spaß daraus und sprangen teilweise in Badekleidung durch das Matschwasser in der Unterführung.

Der Autoverkehr in der Innenstadt stand zeitweise still. In Laurensberg im Bereich der Kreuzung Schurzelter Straße/Roermonder Straße hatten sich Autos in den Fluten festgefahren, wie schon rund einem Monat, als es in der Nacht vom 28. Auf den 29. April zu heftigen Regengüssen in Aachen kam.

Einen unfreiwillig verlängerten Einkaufsbummel auch die Kunden des Aquis Plaza in Kauf nehmen. „Unsere Anlieferung steht komplett unter Wasser“, erklärte Kathrin Landsmann, Managerin des Aquis Plaza, im Gespräch mit unserer Zeitung. Mehr als einen Meter hoch stehe das Wasser in der abschüssigen Einfahrt des Gebäudes. „Die Wassermassen stürzten nur so hinein, das haben unsere Pumpen nicht mehr geschafft, die sind ausgefallen.“ Nun müsse man auf die Feuerwehr warten.

Das bedeute, dass auch die Kunden ihre Autos nicht aus dem Parkhaus herausfahren können. „Wir haben alle Kunden umfassend informiert über Lautsprecherdurchsagen und sie gebeten, noch bei uns zu bleiben“, so Landsmann. Sobald die Feuerwehr mit dem Abpumpen des Wassers fertig sei, könnten alle mit ihren Autos das Parkhaus verlassen. „Natürlich ist das Parken für die Kunden heute kostenlos“, wie Landsmann betont.

