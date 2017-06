Mit Spielzeugwaffe ein Kasino ausgeraubt

Aachen. Zwei Mal soll Nils H. aus Rheinland-Pfalz Spielotheken in Aachen überfallen haben, bei einem der beiden Vorfälle blieb es beim Versuch. Jetzt muss sich der 27-jährige Mainzer einem Strafverfahren wegen schweren und versuchten Raubes vor der 9. Großen Strafkammer am Aachener Landgericht stellen.

Dem weitgehend geständigen Täter blieb auch nichts anderes übrig: Am 20. Januar dieses Jahres überfiel er gegen 19 Uhr eine Spielothek in der Borngasse, mit sich führte er eine echt aussehende Spielzeugpistole. Die Angestellte des Ladens dort weigerte sich jedoch, ihm Geld zu geben. Es sei nämlich nichts in der Kasse. Sie flüchtete anschließend Hals über Kopf, konnte noch schnell den Notruf-Knopf drücken. Nils H. lief ebenfalls weg.

Doch der Flüchtige wurde in Tatortnähe von Passanten gestoppt und dann so lange festgehalten, bis die Polizei auftauchte. Bei seinem ersten Überfall am 14. Januar auf eine Spielothek am Adalbertsteinweg hatte das für H. alles noch besser ausgesehen: Hier hielt er der Angestellten seine Pistole unter die Nase und erbeutete 550 Euro, wie es in der Anklageschrift heißt. Um einen Vorsprung vor der Polizei zu bekommen, schloss er die Kassiererin in der Herrentoilette ein, sie wurde erst nach rund 40 Minuten wieder befreit.

Die 9. Große Strafkammer unter Vorsitz von Richterin Melissa Theiner wird vermutlich einen Sachverständigen für Suchtfragen hinzuziehen wollen, da der Angeklagte angab, seit dem vergangenen Herbst vermehrt unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol zu stehen. Der Prozess wird am 6. Juli fortgesetzt.