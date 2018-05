Aachen.

Die Konkurrenz aus dem Internet hat schon so manchen Einzelhändler in den Ruin getrieben. Das soll nach dem Willen der Stadt Aachen nicht auch hier passieren, weswegen sie nun ein neues Projekt an den Start gebracht hat. Das „Shopping Lab“ entsteht im ehemaligen „Lust for Life“-Komplex und soll eine Art Präsentationsfläche und Versuchslabor für den Einsatz neuer Technologien im Einzelhandel werden.