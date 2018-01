Die Ehrenamtler werden qualifiziert und begleitet

Das Klosterstift Radermecher ist eines von insgesamt vier Seniorenheimen in Aachen und Alsdorf, die von den Aachener Caritasdiensten (ACD) getragen werden. Das Haus am Hasselholzer Weg 51 hat 80 Plätze.

17 Ehrenamtler jeden Alters sind derzeit dort tätig, zehn im Bereich Besuchsdienst, sechs arbeiten bei den Gruppenangeboten wie beispielsweise Singen oder Basteln mit. Ein Ehrenamtler arbeitet bei der Hauszeitung mit.

Die Ehrenamtler können ihren Zeitaufwand selbst bestimmen, sie werden außerdem qualifiziert, begleitet und fortgebildet.

Wer sich ebenfalls im Klosterstift Radermecher ehrenamtlich engagieren will, kann sich an Thomas Rath vom Sozialen Dienst des Hauses unter 0241/51006-140 oder per E-Mail an thomas.rath@klosterstift-radermecher.de wenden.