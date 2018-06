Aachen.

Die Konzerttermine in Aachens Veranstaltungsorten und Kneipen sind in der kommenden Woche sehr übersichtlich. Vielleicht liegt es an den Festivals „Pinkpop“ im benachbarten Landgraaf oder am fünften Lothringair, das mit einem umfassenden Kulturprogramm aufwartet. Vielleicht liegt es an der Fußball-WM, die jetzt startet.