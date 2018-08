Aachen.

„Saubere Luft für NRW – Verkehrswende jetzt“: Die Botschaft, die die Greenpeace-Mitglieder auf einem großen blauen Banner in die Luft halten, ist deutlich. Rund 60 Fahrradfahrer versammelten sich am Freitagabend am Elisenbrunnen, um gemeinsam am „Blue Ride“ teilzunehmen.