Aachen.

Tennis, Ringen, Judo, Lacrosse und Volleyball – das sind die aktuellen Bundesliga-Sportarten in Aachen. Ganz nah dran sein an den Top-Sportlern in der höchsten deutschen Spielklasse können Kinder ab vier Jahren ab sofort bei den Ladies in Black, die am Samstag um 18 Uhr die Roten Raben Vilsbiburg zum ersten Heimspiel der neuen Saison in der Halle an der Neuköllner Straße empfangen.