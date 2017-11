Mit dem Bus aus Belgien eingereist: Polizei nimmt gesuchten Mann fest

Aachen/Eschweiler. Beamte der Bundespolizei haben während einer Grenzüberwachungsmaßnahme am Mittwoch einen 31-jährigen Mann festgenommen.

Am ehemaligen Grenzübergang Köpfchen, fiel den Beamten am Morgen ein 31-jähriger Mann in der Buslinie 14, die von Belgien nach Deutschland fährt, auf. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellten die Polizisten fest, dass der polnische Staatsangehörige vom Amtsgericht Kleve gesucht wurde.

Laut Haftbefehl hatte er eine Geldstrafe in Höhe von 850 Euro wegen Diebstahls zu bezahlen. Zur Klärung des Sachverhaltes wurde der Mann der Dienststelle in Eschweiler zugeführt. Dort gab er zu verstehen, dass er die zu zahlende Geldstrafe nicht aufbringen könne. In der Justizvollzugsanstalt Aachen wird er nun eine 39-tägige Ersatzfreiheitsstrafe verbüßen müssen.