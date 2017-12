Aachen - Misereor Spendenprojekt „Butterflies“: Hilfe von Kind zu Kind

Aachen. „Dieses Projekt ist zwar ganz weit weg, ist uns aber trotzdem sehr nah“, beschreibt die Schulleiterin der Annaschule, Elisabeth Tillessen, die Verbindung zu „Butterflies“. Schmetterlinge sind das Symbol für das Spendenprojekt „Butterflies“ von Misereor, mit dem Straßenkindern in der indischen Hauptstadt Delhi geholfen wird.

Die Leichtigkeit der schönen Insekten wünscht man sich für die Mädchen und Jungen, die dort auf der Straße leben und es in ihren jungen Jahren ganz schön schwer haben. 1500 Kinder werden dort betreut, um ihnen die Schulbildung beziehungsweise eine Ausbildung zu ermöglichen. Um diese Kinder langfristig zu unterstützen, unterhält die Aachener Annaschule seit nunmehr zehn Jahren eine Partnerschaft mit dem Projekt „Butterflies“.

Um dort zu helfen, veranstaltet die Schule unter anderem ihren traditionellen Adventsbasar. Das schöne alte Schulhaus verwandele sich in einen gemütlichen Weihnachtsmarkt mit zahlreichen Verkaufsständen und einer Cafeteria. Angeboten werden Bastelarbeiten der Kinder und selbstgebundene Adventskränze.

Seit Jahren trägt der Erlös des Schul-Adventsbasars dazu bei, dass die Straßenkinder in Indien Unterricht erhalten. Diesmal kamen stolze 2814,56 Euro zusammen, die von den Kindern der Klassen 4a und 4b in der Misereor-Zentrale an der Mozartstraße überreicht wurden. Keinen herkömmlichen Scheck, sondern ein Bild mit Schmetterling hatten die Schüler symbolisch mitgebracht.

Das eigentliche Geld zahlten sie dann persönlich in die Kasse ein. Das Engagement für die Dritte Welt währt bereits seit 30 Jahren – vor Indien gab es eine Partnerschaft mit Portugal.