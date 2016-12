Minderjährige Flüchtlinge: Mit dem neuen Jahr beginnt die Volljährigkeit Von: mg

Letzte Aktualisierung: 30. Dezember 2016, 19:43 Uhr

Aachen. Für einige jugendliche Flüchtlinge, die in Aachen leben, beginnt am 1. Januar nicht nur ein neues Jahr in Deutschland, sondern auch offiziell die Volljährigkeit. Das hat Folgen für ihre Betreuung. Sie fallen aus der Fürsorge des Fachbereichs Kinder, Jugend und Schule heraus und gehen über in die Obhut des Fachbereichs Soziales und Integration.