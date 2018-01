Aachen.

Rund 400 unbegleitete minderjährige Flüchtlinge leben derzeit in Aachen. Die Kinder und Jugendlichen, die ohne Familie ins Land gekommen sind, genießen besonderen Schutz – etwa vor Abschiebung – und werden in der Obhut des Jugendamts versorgt. Im Schnitt kommen in der Grenzstadt Aachen aktuell jeden Monat etwa 20 junge Flüchtlinge an.