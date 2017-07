Aachen.

Noch lässt die Baustelle an der Abteistraße nicht erkennen, was hier, am Marienhospital, noch im Laufe dieses Jahres entstehen wird. Nur ein kleines Transparent weist Passanten darauf hin, was im Gange ist: Am 1. Oktober wird die neue Klinik für Kardiologie an dem Aachener Krankenhaus eröffnet. Am Montag hat die Klinikleitung den neuen Chefarzt vorgestellt: Dr. Tudor Pörner wechselt von der Uniklinik in Jena ans Marienhospital.