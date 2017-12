Mika Allstars bringen Rock und Pop auf die Bühne im Franz Von: Verena Richter

Letzte Aktualisierung: 20. Dezember 2017, 12:11 Uhr

Aachen. Einen Abend vor Heiligabend steht im Franz ein Weihnachtskonzert der besonderen Art an: Die Mika Allstars laden zum vierten Mal vor Weihnachten in den Club in der Franzstraße ein. Und das ist einmal etwas Besonderes, weil die Band mit rund zehn Mitgliedern ein bisschen größer ist, als man es von Bands in der Regel kennt.