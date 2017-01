Aachen.

Seit genau einer Woche hat Aachen keinen offiziell gültigen Mietspiegel mehr. Der alte ist am 31. Dezember 2016 abgelaufen, über einen neuen wird derzeit verhandelt. Das macht zwar die Situation bei der Einschätzung, was als angemessene Miete noch durchgeht, was wenig und was überzogen ist, nicht unmöglich. Orientierung bietet weiterhin der alte Mietspiegel.