Aachen.

Frisch renovierte Räume, in denen Kleinkinder professionell betreut werden können: die hatte die Stadt Aachen für Tagesmütter oder -väter in Burtscheid zu vergeben. Die Kommune war sogar bereit, die Kaltmiete zu übernehmen und stellte einen ordentlichen Zuschuss zu den Einrichtungskosten in Aussicht. Aber es fanden sich keine Tagespflegepersonen, die das Angebot annehmen wollten.