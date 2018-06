Aachen.

28 Abiturientinnen und Abiturienten werden in diesem Jahr am Beruflichen Gymnasium der Mies-van-der-Rohe-Schule in Aachen entlassen. Nur 28, muss man wohl sagen. Im vergangenen Jahr lag die Zahl der Abiturienten an dem Berufskolleg der Städteregion an der Neuköllner Straße immerhin noch bei knapp 50, im Jahr davor bei fast 60. Schulleiterin Ute Dreser betrachtet die rückläufigen Zahlen schon seit Jahren mit Sorge.