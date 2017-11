Michaelsbergstraße: Vorerst keine neuen Wohnungen Letzte Aktualisierung: 21. November 2017, 21:13 Uhr

Aachen. Die Grundschule Michaelsbergstraße wird den dringend benötigten Erweiterungsbau mit einem zweigeschossigen Multifunktionsraum bekommen. Das hat der Wohnungs- und Liegenschaftsausschuss in seiner Sitzung am Dienstag beschlossen. Die umstrittene Wohnbebauung in drei weiteren Obergeschossen wurde hingegen zurückgestellt, bleibt aber eine Option.