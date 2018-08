Aachen.

Auch wenn sich die Spurensuche in der Antike dieses Mal etwas schwieriger gestaltet, so bleibt die Geschichte dennoch bis zur letzten Seite spannend. Die Rede ist von dem Buch „Sextus Valerius – Ans Ende der Welt“, das Autor Michael Kuhn am Montag in der Buchhandlung Schmetz am Dom präsentiert hat und welches nun im Aachener Verlag Ammianus mit Sitz an der Roermonder Straße erschienen ist.