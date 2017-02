Aachen.

In der Nacht zum 24. Juli vergangenen Jahres griff kurz nach Mitternacht am Lenné-Pavillon der 21-jährige Bilal J. einen anderen jungen Mann mit einem Messer an und verletzte ihn schwer. Zuvor hatten die jungen Männer dort zusammengestanden und Alkohol getrunken - im Übermaß. Nun fällte das Aachener Landgericht sein Urteil.