Aachen.

Ein gellender Pfiff ertönt am Karlsbrunnen. Die Menge, die sich hier kurz nach 14 Uhr versammelt hat, setzt sich langsam in Bewegung, um vom Eäzekomp aus eine lange Reihe zu bilden, eine Menschenkette. 90 Kilometer wollen sie schaffen, von Aachen über Maastricht und Lüttich bis nach Tihange. 90 Kilometer, um ihrem Protest gegen das Kernkraftwerk in dem belgischen Ort Ausdruck zu verleihen. 15 Minuten, von 14.45 bis 15 Uhr, soll die Kette halten. Sie wird Lücken haben.