Aachen - Mehrfamilienhaus in Aachen-Brand nach Feuer unbewohnbar

Aachen.

Die Fassade eines Mehrfamilienhaus in der Schagenstraße im Aachener Stadtteil Brand hat am Sonntagmorgen Feuer gefangen. Zahlreiche Einsatzkräfte waren vor Ort. Das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar - für die nun obdachlos gewordenen Bewohner wurde eine Unterbringung in einem Aachener Hotel organisiert.