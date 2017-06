Gemeinschaftsaktion

Blitzartige Gemeinschaftsaktion: Eltern und Kindersowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der OGS wollen am Samstag, 1. Juli, ab 12.30 Uhr mit einem Flashmob ein deutliches Zeichen für eine verbesserte OGS setzen. OGS-Kinder werden am Elisenbrunnen einen Tanz aufführen.

„Die Choreographie ist an alle Offenen Ganztagsschulen verteilt worden“, sagt Anja Döffinger (In Via). „Can‘t stop the feeling!“ von Justin Timberlake soll viele Kinder in Bewegung bringen. An zahlreichen Schulen wird schon geübt.