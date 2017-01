Mehr als 100 Kinder und Jugendliche bei „Jugend musiziert“

Aachen. Der 54. Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ wird am 28. und 29. Januar in den Städten Aachen, Düren und Heinsberg ausgetragen. Für die Teilnahme haben sich mehr als 100 Kinder und Jugendliche angemeldet

Seit 1964 haben mehr als eine halbe Million Kinder und Jugendliche an „Jugend musiziert“ teilgenommen. Der Wettbewerb möchte zum gemeinsamen Musizieren anregen und bietet jungen Musikern eine Bühne für den musikalischen Vergleich, aber auch die Beurteilung durch eine fachkundige Jury.

Der jüngste Teilnehmer wird nach Angaben des Presseamts diesmal mit gerade einmal sechs Jahren in der Kategorie Violine teilnehmen. Die älteste Teilnehmerin ist 20 Jahre und in der Kategorie Pop-Gesang am Start. Nach den bis zu 20-minütigen Bühnenauftritten bewertet eine Fachjury die musikalischen Leistungen und bietet den jungen Musikern Beratungsgespräche an. Nach dem Regionalwettbewerb winken die Teilnahme am Landes- und Bundeswettbewerb sowie zahlreiche Sonderpreise.

„Für die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen ist bereits das Mitmachen ein Erfolg. Entscheidend sind die Vorbereitung und die Bewältigung dieser Herausforderung. Dies sind prägende Erfahrungen für junge Menschen – und wenn dann noch ein schöner Preis dabei herauskommt, ist es umso besser“, so Harald Nickoll, Vorsitzender des Regionalausschusses „Jugend musiziert“ und Leiter der Musikschule Aachen.

Am Samstag, 28. Januar, und Sonntag, 29. Januar, findet in der Musikschule Aachen die Wertung für „Klavier solo“ und „Harfe solo“ sowie in der Musikschule Düren die Wertung für „Akkordeon-Kammermusik“ und „Bläser-Ensemble“ statt. Die Jugendmusikschule Heinsberg trägt die Wertung „Drum-Set“ aus. Ausgelagert werden die Kategorien „Neue Musik“ zur Region Witten und die Kategorie „Gesang“ zur Region Neuss.

Die Preisträgerkonzerte mit Urkundenvergabe finden am Sonntag, 12. Februar, um 11 Uhr in Düren, Schloss Burgau, und um 17 Uhr in der Musikschule Aachen, Blücherplatz, statt. Die 1. Preisträger der Regionalwettbewerbe nehmen im März am Landeswettbewerb in Münster teil. Dessen Sieger sind schließlich im Juni nach Paderborn zum Bundeswettbewerb eingeladen. Die Wettbewerbe sind öffentlich, der Eintritt ist frei.