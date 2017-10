Aachen.

Naturdenkmal Nummer 126 ist endgültig Geschichte. Der einst gut 30 Meter hohe Albino unter den Buchen – in handliche Stücke zersägt und in einem Container weggefahren. Aber es musste sein, war höchste Eisenbahn den alten Baum per Menschenhand und Maschinenkraft zu entwurzeln, sonst hätte dafür in naher Zukunft womöglich der Riesenporling gesorgt.