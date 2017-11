Aachen.

Der Druck auf die Kleingärtner der vor dem Verkauf stehenden Gartenkolonie an der Mariabrunnstraße wird größer. Am vergangenen Montag wurde den Pächtern der insgesamt 24 Parzellen der Anlage zwischen den Gleisen der Bahn und der Hohenstaufenallee nahegelegt, ihre Gärten möglichst schon bis Anfang Juli zu verlassen. In ersten Informationen hieß es, dass die Anlage erst Ende nächsten Jahres geräumt werden sollte.