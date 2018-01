Aachen.

An alten Traditionen festhalten, aber gleichzeitig auch das moderne Programm stärken: Mit diesem Konzept geht die Ballettschule Brigitte Erdweg an der Wilhelmstraße nun in eine neue Phase. Nach aufwendigen Umbauarbeiten feierte die Schule jetzt Neueröffnung und stellte gleichzeitig Maria Saacke, Tochter von Brigitte Erdweg und Peter Saacke, als neue Leiterin vor.