Aachen.

„Körpersprache – Tanz“ ist der neue Baustein im ganzheitlichen Bildungskonzept an der Maria-Montessori-Gesamtschule. Die Schule mit rund 1300 Schülerinnen und Schülern wird damit die erste Tanzprofil-Schule in Aachen sowie eine der ersten überhaupt in ganz Nordrhein-Westfalen.