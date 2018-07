Aachen - Mann kommt nach Streit mit Mutter in Polizeigewahrsam

Aachen.

Nach einem heftigen Streit mit seiner Mutter hat ein 27-Jähriger die Nacht zum Montag in einer Polizei-Zelle in Aachen verbringen müssen. Der „emotional sehr aufgebrachte” Mann konnte auch von den Beamten nicht beruhigt werden, so dass er in Gewahrsam genommen werden musste, wie die Polizei mitteilte.