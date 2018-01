Aachen - Mann flüchtet bei Kontrolle und verletzt zwei Polizisten

Aachen. Polizeibeamte wollten am Sonntag einen vermutlich 18-jährigen Mann in Aachen kontrollieren. Dieser führte zwar mehrere Ausweisdokumente mit sich, diese lieferten jedoch keinen Hinweis auf die tatsächliche Identität des Mannes. Als die Beamten ihn zur Wache mitnehmen wollten, flüchtete er zunächst.

Wie die Polizei am Montag berichtet, wurde der Mann auf der Schumacherstraße in Aachen kontrolliert. Dazu wurde auch sein Rucksack durchsucht, in dem die Beamten zum Teil noch neuwertige, etikettierte Kleidungsstücke sowie mehrere Ausweisdokumente fanden. Dies führte dazu, dass die Identität des Mannes nicht zweifelsfrei geklärt werden konnte.

Zur Feststellung der Personalien sollte der junge Mann die Beamten mit zur Wache begleiteten. Dabei riss er sich los, stieß die Polizisten zur Seite und flüchtete. Er konnte jedoch wieder eingeholt und vorläufig festgenommen werden.

Dabei schlug und trag er auf zwei Polizeibeamte ein. Sie wurden beide verletzt. Der Verursacher wurde in Polizeigewahrsam genommen. Die Herkunft der Kleidungsstücke muss noch geklärt werden.