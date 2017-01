Aachen.

„Ejjen Schuel doe weäd jeliert – än met d‘r Märcheprenz jefiert“: Unter diesem Motto wird Aachens Märchenprinz Luc I. (Piwko) am Sonntag, 15. Januar, ab 15 Uhr im Eurogress proklamiert. „Als Märchenprinz will er für jede Menge Frohsinn unter den Mädchen und Jungen der Kaiserstadt sorgen“, kündigt Wolfgang Radermacher, Leiter vom Arbeitsausschuss Aachener Kinderkarneval (Akika), an.