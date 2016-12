Madrider Ring nach schwerem Unfall stundenlang gesperrt

Aachen.

Bei einem schweren Unfall auf dem Madrider Ring ist am Mittwochmorgen eine 44-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden, ein 23-jähriger Autofahrer leicht. Der betroffene Abschnitt des Rings war am frühen Morgen in Fahrtrichtung Berliner Ring für rund drei Stunden gesperrt.