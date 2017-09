Aachen.

„Gute Gedichte erobern zuerst die Sinne, erst dann beschäftigt sich der Leser gedanklich mit den Zeilen“. So ähnlich möchte der Aachener Lyriker Jürgen Nendza seine Leserschaft mit seinem neuen Gedichtband „Picknick“ ansprechen, den er am Donnerstag bei einer Lesung im Buchladen 39 in der Pontstraße vorstellte.