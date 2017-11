Aachen.

Wenn am Dienstag das Europaparlament in Straßburg zusammenkommt, geht es einmal nicht allein um politische Beschlüsse. Es wird auch darüber abgestimmt, welcher Film mit dem diesjährigen LUX-Filmpreis des Europäischen Parlaments ausgezeichnet wird. In den vergangenen Tagen wurden darum in der ganzen EU die drei Finalistenfilme gezeigt – auch am Sonntag im Aachener Capitol-Kino.