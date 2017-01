Aachen.

„Es ist keine Kunst“, stellt Andreas Beitin, Direktor des Ludwig Forums, gleich zu Beginn klar. Doch die Bilder, die noch bis zum kommenden Sonntag in seinem Museum an der Jülicher Straße zu sehen sind, zeigen seiner Meinung nach in wunderbarer Weise den Erfahrungshorizont geflüchteter Kinder: Schiffe, immer wieder die Deutschlandfahne, bunte Regenbogen und erschrockene Gesichter mit weit aufgerissenen Augen beispielsweise.