Aachen.

Am Ende hat es in der Ausstellung im Ludwig Forum vereinzelt ein paar Lücken gegeben – genau so, wie es sich Künstler Mohammad Ahmad gewünscht hatte. Rund 1000 Bilder, allesamt gemalt von geflüchteten Kindern, wurden seit Monaten im Museum an der Jülicher Straße präsentiert. Am vergangenen Sonntag gab es schließlich die Finissage inklusive Versteigerung.