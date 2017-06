Lousberglauf: Ein Berg, 5555 Meter und 2000 Athleten am Start

Aachen.

Immer wenn in den Sommermonaten der Lousberg ruft, dann kommen die Läufer in Scharen. Früher waren die Bewohner der Studententürme noch einigermaßen unter sich, als sie auf und um den kleinen Berg im Aachener Nordwesten ihre Runden liefen. Daraus wurde später der ein organisierter Lauf, der in diesem Jahr am Mittwoch, 5. Juli, zum 28. Mal stattfinden wird.