Aachen - Lkw und Auto fahren ineinander: Berliner Ring voll gesperrt

Aachen. Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag ist der Berliner Ring in Aachen derzeit zwischen Von-Coels-Straße und Breslauer Straße in beide Fahrtrichtungen komplett gesperrt. Nach ersten Informationen war ein Pkw-Fahrer, der in Richtung Eilendorf unterwegs war, in den Gegenverkehr geraten.

Der Fahrer eines Lastwagens hatte noch versucht, auszuweichen, und hatte sein Fahrzeug in die Leitplanke und in die Schallschutzwand gelenkt – doch zu spät. Die Fahrzeuge krachten frontal ineinander. Der Fahrer des Mercedes wurde schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt, und kam in ein Krankenhaus. Der LKW-Fahrer blieb unverletzt.

Verkehrsteilnehmer wurden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren. Die Leitstelle der Polizei meldete, dass der Verkehr im weiteren Bereich um die Unfallstelle zum Erliegen gekommen sei. Im Umfeld des Berliner Rings herrscht weiterhin Verkehrschaos.

So stellt sich das Verkehrsgeschehen in der Region derzeit dar: </p>

Wir berichten aktuell weiter.