Tatort-Verein ist auf Spenden angewiesen

Um vielen Kindern einen sorgenfreien Schulstart zu ermöglichen, ist der Tatort-Verein auf weitere Spenden angewiesen. Denn nur mit ausreichenden Spendengeldern können Ranzen an Flüchtlingskinder und für das kommende Schuljahr 2016/2017 an Erstklässler aus bedürftigen Familien in Aachen verteilt werden.

Spenden können auf das Konto des Tatort-Vereins bei der Sparda Bank West unter IBAN DE37 3706 0590 0000 666666 unter dem Stichwort „Wir starten gleich Aachen“ überwiesen werden.