Städteregion - Linke wollen für die Städteregion auf Borchardt setzen

Städteregion.

Das Kandidatenpuzzle für die Wahl eines neuen Städteregionsrates komplettiert sich allmählich. Am heutigen Dienstag wollen die Linken bei einer Mitgliederversammlung in Eschweiler entscheiden, wen sie am 4. November ins Rennen schicken. Zur Wahl stellen wird sich Albert Borchardt, wie er auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt hat.