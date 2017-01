Aachen.

In einem Schreiben an den Sparkassen-Vorstand kritisieren die beiden Fraktionen der Linken in Stadt und Städteregion die jüngste Gebührenerhöhung für Sparkassen-Girokonten als ungerecht. Zugleich fordern sie den Vorstand auf, die Gebührenpolitik zu prüfen, um „eine soziale Lösung“ zu finden.