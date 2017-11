Linke: Die Aseag ist schlechter geworden

Aachen. Die Kritik am elektronischen Fahrgeldmanagement der Aseag hält an. Nun hat sich die die Linke im Städteregionstag in einer Pressemitteilung zu Wort gemeldet. Die Partei fordert die „Rücknahme der Verschlechterung der Fahrgastbedingungen“. Die Kritikpunkte sind ähnliche wie die von Fahrgästen, die sich bei den „Nachrichten“ gemeldet hatten.

„Die Änderungen für Abo-Kunden durch die Einführung des E-Tickets dürften dazu führen, dass Warten und Gedrängel an den Türen zunehmen wird“, heißt es in der Pressemitteilung. Nach Angaben der Aseag und des AVV sollen in Zukunft, wahrscheinlich ab 2019, auch Gelegenheitskunden in das System einbezogen werden. Gerade für ältere und gehbehinderte Menschen bedeute diese Situation eine zusätzliche Belastung, sagt die Linke. Die Fraktion fordere von Aseag und AVV, die Regelung mit den Einstiegsmöglichkeiten hinten und vorne beizubehalten.

In Köln klappt es besser

„Aus unserer Sicht ist es fast zynisch, dass die Einführung des E-Tickets als Begründung für diesen Aufwand herhalten muss.“ Dieter Seidel, sachkundiger Bürger im städteregionalen Mobilitätsausschuss ist überzeugt, dass es kundenfreundlicher gehe: In Köln können Abo-Kunden in Busse, Straßenbahnen und U-Bahnen an der Tür ihrer Wahl einsteigen.

Die Linke weist darauf hin, dass man bereits in 2016 und erneut am 8. November dieses Jahres die Einführung eines Fahrgastbeirates vorgeschlagen habe. „Ein Fahrgastbeirat dient der Mitwirkung bei der Optimierung von Fahrplänen sowie Angeboten und hilft mit, Anregungen und Kritik an die zuständigen Stellen weiterzuleiten“, sagt Harald Siepmann, mobilitätspolitischer Sprecher der Linken im Aachener Stadtrat.

Ein fahrscheinloser Nahverkehr, wie ihn die Linke, nicht nur in Aachen, schon länger fordert, würde Bus und Bahn in den Augen der Partei attraktiver machen. Umständliche Einstiegsregelungen, wie sie jetzt die Aseag plant, würden in diesem Falle überflüssig.