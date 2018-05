Aachen - „Liebling, ich bin da“: Ein Stück, das von Kleinigkeiten lebt

Aachen.

Der Mann schuftet den ganzen Tag im Büro, die Frau sorgt Zuhause für staubfreie Möbel, leckeres Essen und gebügelte Hemden. Das typische Klischee eben. Erst das erschöpfte „Liebling, ich bin da“ am Abend vereint die Beiden dann wieder in ihrem Eheleben. Der Eilendorfer Theaterverein Bühne 78 widmet dieser Begrüßung im Juni eine ganze Komödie. Denn was, wenn sich die Situation umkehrt?