Hier ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen

Die Demonstrationsfahrt mit rund 160 Taxis startet am kommenden Mittwoch, 15. Mai, um 11 Uhr am Hauptbahnhof. Bis die Fahrzeuge, die in Schrittgeschwindigkeit unterwegs sein werden, ihre Protestfahrt um 13 Uhr am Bushof beenden, sind sie auf folgenden Straßen unterwegs und dort muss dementsprechend zeitweise mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden: Wilhelmstraße, Kaiserplatz, Blondelstraße, Kurhausstraße, Seilgraben, Templergraben, Karlsgraben, Löhergraben, Alexianergraben, Elisenbrunnen und Peterstraße.