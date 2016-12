Aachen.

Pünktlich zum Weihnachtsfest erstrahlen nicht nur in der festlich geschmückten Innenstadt die Lichter, sondern nun auch vor und neben dem Hauptgebäude der Volkshochschule (VHS) in Aachen. Vor dem Eingang an der Peterstraße, der gerade in der dunklen Jahreszeit bei vielen Aachenern ein mulmiges Gefühl hervorruft, strahlen nun mehrere neue Lampen von der Decke, die je jüngst installiert wurden.