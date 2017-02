Aachen.

Nun hat auch Aachen seine Cover-Ausstellung. Nachdem in den letzten Jahren das Plattencover in den Rang einer eigenen Kunstgattung erhoben wurde, schoss der Aachener Künstler Günther Beckers den Vogel ab und eröffnete mit seinem Gemälde zum Cover „Let it be“ der Beatles im letzten Jahr das Danish Rock Museum.