Aachen - Lesung aus „Heute leben wir“: Ein Kind im Kriegswinter 1944

Lesung aus „Heute leben wir“: Ein Kind im Kriegswinter 1944 Letzte Aktualisierung: 12. Januar 2018, 14:21 Uhr

Aachen. Die französischsprachige Autorin Emmanuelle Pirotte, die in diesem Jahr für den Euregio-Schüler-Literaturpreis nominiert wurde, liest mit der Übersetzerin Grete Osterwald am Donnerstag, 25. Januar, um 20 Uhr in der Klangbrücke, Kurhausstraße 2.