Weitere Aufführungstermine

Weitere Vorführungen von „Leise, sonst schrei‘ ich“ gibt es am Freitag, 23. Februar, Samstag, 24. Februar, Freitag, 2. März, Samstag, 3. März, jeweils um 20 Uhr in der Klangbrücke. In der Kulturkirche Herzogenrath, Josefstraße 6, ist das Stück am Freitag, 9. März, ab 20 Uhr zu sehen. Am Samstag, 10. März, kommt die Truppe um 19 Uhr ins Aachener August-Pieper-Haus, Leonhardstraße 18-20. 8 Am Freitag, 16. März und Samstag, 17. März, findet je um 20 Uhr eine Vorstellung im Klösterchen, Dahlemer Straße 28, Herzogenrath, statt.