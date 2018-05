Bahnhof Aachen-Schanz: Leiche gefunden

Aachen.

Am Aachener Bahnhof Schanz ist am Dienstagmorgen die Leiche eines Mannes gefunden worden. Gegen 9.15 Uhr ging ein Notruf bei der Polizei ein, in dem vom Fund eines Toten am Bahnsteig die Rede war. Die Polizei leitete Ermittlungen ein; für rund zweieinhalb Stunden hielten keine Züge an der Schanz.