Aachen.

74 Jahre alt ist die Aachenerin Marlene Meehsen. Sie steht noch fast jeden Tag mit ihrem Sohn Andreas (45) in ihrem gemeinsamen Kiosk-Geschäft am Willy-Brandt-Platz. Wie das so ist in einem Kiosk, bekommt man bei Marlene Meehsen beinahe alles, was der Mensch an Genussmitteln braucht.